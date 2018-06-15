«Факу» Робби Уильямса на открытии ЧМ-2018 нашли объяснение

Режиссер церемонии открытия ЧМ-2018 Илья Авербух объяснил неприличный жест британского певца Робби Уильямса. Его слова передает РИА Новости.

По словам Авербуха, «фак» стал ответом на критику со стороны британских СМИ.

«Ума не приложу, что Робби Уильямс вкладывал в этот свой жест. Я как хореограф его не ставил точно. Уверен, что к России этот жест не имел никакого отношения, нашу страну Уильямс задеть не хотел этим жестом», — добавил режиссер.

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Авербух подчеркнул, что Уильямс «большая звезда, знает, что делает».

Уильямс выступил на стадионе «Лужники» в Москве перед первым матчем ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией. Он спел несколько песен, в том числе Rock DJ, слова которой он изменил, пропев «я сделал это бесплатно», после чего показал в камеру средний палец.

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