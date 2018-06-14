В России начался чемпионат мира по футболу, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Церемония открытия мирового первенства прошла на стадионе «Лужники». В ней приняли участие двукратный чемпион мира Роналдо, британский певец Робби Уильямс и солистка Венской оперы Аида Гарифуллина.

Мероприятие посетили более 80 тысяч зрителей, пришедших на стадион. Среди них руководители более 20 государств, в том числе президент России Владимир Путин.

Вслед за церемонией стартовал первый матч группы A между сборными России и Саудовской Аравии. Россиянам также предстоит сыграть с национальными командами Египта и Уругвая.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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