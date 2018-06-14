Ибрагимович напророчил сборной России победу на домашнем ЧМ

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович считает, что сборной России по силам выиграть домашний чемпионат мира. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Чемпионат мира выиграют россияне. Почему? Потому что я здесь. Я здесь, чтобы Россия победила», — сказал Ибрагимович.

Россияне стартуют на чемпионате мира матчем с Саудовской Аравией. Встреча состоится 14 июня в 18:00 по московскому времени. Кроме того, на групповом этапе турнира команда Станислава Черчесова сыграет со сборными Египта и Уругвая.

Ибрагимович не попал в заявку сборной Швеции на чемпионат мира. Форвард завершил карьеру в национальной команде после Евро-2016 и не принимал участия в отборочном турнире к мировому первенству. После того как шведы квалифицировались на мундиаль, Ибрагимович выразил желание вернуться в команду, но тренерский штаб сборной не включил его в состав.

До нынешнего ЧМ россияне принимали участие в трех чемпионатах мира (1994, 2002, 2014) и ни разу не выходили из группы. Нынешняя сборная России занимает 70-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и формально является слабейшей из команд-участниц ЧМ-2018.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!