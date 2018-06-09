Ибрагимович нашел виноватых в непопадании на чемпионат мира

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился мыслями о предстоящем чемпионате мира. Его слова приводятся в Twitter-аккаунте клуба «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Чемпионат мира — это самая большая вечеринка в футболе. Там играют лучшие футболисты. Златан должен был там быть, но его там не будет. СМИ говорят, что сборной Швеции будет лучше без меня, поэтому я верю в парней. Это психология шведских медиа. У меня нетипичное шведское имя, я веду себя и отношусь к работе не так, как типичный швед, и все такое», — сказал Ибрагимович.

По мнению форварда, он бы сумел помочь команде на предстоящем мундиале. «У меня по-прежнему рекорд в сборной Швеции, я выиграл то, что выиграл. И если я не знаю, как работать в команде, почему же я играл в лучших клубах мира и побеждал? Я знаю, как побеждать, поверьте мне», — добавил он.

Форвард не играет за сборную Швеции с июня 2016 года. За время выступления за команду нападающий провел 116 матчей и забил 62 мяча. Без него национальная команда сумела отобраться на мундиаль, обыграв в стыковых матчах Италию.

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