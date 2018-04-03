Участие Ибрагимовича в чемпионате мира оказалось под вопросом

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович может пропустить чемпионат мира-2018 из-за того, что стал совладельцем букмекерской компании. Об этом сообщает aftonbladet.se.

Отмечается, что Ибрагимович снялся в рекламе букмекерской компании Bethard. Ее исполнительный директор Эрик Скарп утверждает, что спортсмен выкупил часть компании. Согласно кодексу этики Международной федерации футбола (ФИФА), игрокам «запрещается принимать участие, прямо или косвенно, или иным образом связываться со ставками, азартными играми, лотереями и подобными мероприятиями или сделками, связанными с футбольными матчами». Правила применяются ко всем спортсменам и сборным, которые примут участие в чемпионате мира.

Таким образом, возвращение 36-летнего Ибрагимовича в национальную команду для участия в мундиале в России оказалось под вопросом. Ранее швед намекал на возможность выступления за сборную на мировом первенстве, несмотря на решение завершить международную карьеру, принятое после чемпионата Европы-2016.

Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 года. На его счету 116 матчей и 62 забитых мяча в составе национальной команды.

23 марта Ибрагимович перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Лос-Анджелес Гэлэкси». Неделю спустя он дебютировал в составе команды в матче регулярного чемпионата Главной лиги футбола (MLS) с клубом «Лос-Анджелес». Выйдя на замену во втором тайме, швед отметился дублем и принес «Гэлэкси» победу со счетом 4:3.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Швеции попала в группу F, где сыграет с командами Германии, Мексики и Южной Кореи.

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