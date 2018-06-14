Объявлен стартовый состав сборной России на первый матч чемпионата мира

Стал известен состав сборной России на первый матч чемпионата мира по футболу против Саудовской Аравии. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.

На поле с первых минут выйдут вратарь Игорь Акинфеев, защитники Мариу Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, полузащитники Юрий Жирков, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Алан Дзагоев и нападающий Федор Смолов.

Матч начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет на московском стадионе «Лужники». Сборной России также предстоит сыграть с командами Египта и Уругвая.

До нынешнего ЧМ россияне принимали участие в трех чемпионатах мира (1994, 2002, 2014) и ни разу не выходили из группы. Нынешняя сборная России занимает 70-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и формально является слабейшей из команд-участниц ЧМ-2018.

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