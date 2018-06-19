Объяснена загадочная аномалия в Солнечной системе

Планетологи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе раскрыли причину возникновения дугообразной облачной структуры в атмосфере Венеры. По словам ученых, она представляет собой необычайно устойчивую гравитационную волну, формирующуюся при столкновении ветра с горными цепями планеты. Об этом сообщает издание Science Alert.

Ширина облачной дуги, находящейся в верхних слоях атмосферы, составляет 10 тысяч километров. Структура была замечена с японского космического аппарата «Акацуки» в 2015 году и в течение многодневных наблюдений оставалась стабильной, несмотря на сильную турбулентность вокруг.

Сутки на Венере длятся около 243 земных дней, однако скорость вращения атмосферы в 60 раз превышает скорость вращения планеты вокруг своей оси. В результате такого супервращения возникают ветра, скорость которых достигает 400 километров в час. В таких условиях существование устойчивых гравитационных волн было бы невозможным.

Ученые полагают, что главным условием появления структуры является Земля Афродиты — обширная возвышенность, которая располагается прямо под облачной дугой. Это подтвердили согласующиеся с наблюдениями компьютерные симуляции, которые показали, что взаимодействие между ветром и высокими горными цепями порождает гравитационную волну. Кроме того, это явление может вызывать сильные колебания в атмосферном давлении, что, в свою очередь, замедляет вращение Венеры.

Гравитационной волной в гидродинамике и физике атмосферы называют специфическую форму колебательного движения на поверхности среды или внутри водной или газовой оболочки планеты, существование которой зависит от силы тяжести. В астрофизике термин «гравитационная волна» имеет другое значение и относится к изменениям гравитационного поля, возникающим при движении массивных тел.

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