Прохожие не заметили голую женщину в Голливуде

Jen The Body Painter / YouTube

Сестры-близнецы Ханна и Леа Стейси провели социальный эксперимент на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.

Одна из девушек разделась до трусов, и художники нарисовали на ее теле фейковые голубые джинсы и черный топ. Точно такую же одежду, только настоящую, надела ее сестра. В таком виде 25-летние Стейси вышли на улицу, чтобы выяснить, заметят ли прохожие наготу Ханны, и запечатлели происходящее на видео.

Сестры подходили к незнакомцам со словами: «Мы близнецы, но одно отличие все-таки есть». К удивлению Леи и Ханны, практически никто не увидел разницы между боди-артом и настоящей одеждой.

Материалы по теме Женская долька Голые груди кормящих матерей теперь везде. Феминистки побеждают

«Я вижу отличие, — сказал один мужчина, — твои джинсы светлее, чем ее». Нарисованные джинсы Ханны, действительно, были более светлого голубого оттенка, чем реальные штаны сестры.

«У тебя бедра чуть шире, чем у нее, ты более пухленькая», — заметил другой.

Многие были шокированы, когда Стейси предлагали им прикоснуться к ноге Ханны.

Однако в конце ролика один из прохожих догадался, что одна из девушек голая. «На ней же ничего нет», — сказал он.

В мае американский художник Джоэль Альварес предложил девушкам обклеивать тело скотчем вместо одежды. Мужчина открыл компанию Black Tape Project, специализирующуюся на альтернативной моде. В официальном Instagram-аккаунте фирмы, у которго 261 тысяча подписчиков, Альварес опубликовал фотографии со съемок, где разноцветный скотч на моделях имитирует нижнее белье.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!