На фестивале Flow выступят Кендрик Ламар и Arctic Monkeys

На музыкальном фестивале Flow в Хельсинки выступят Arctic Monkeys и Кендрик Ламар. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Всего в лайн-апе более 130 артистов. Среди них Bonobo, Шарлотта Генсбур, Detroit In Effect, Fever Ray, Хелена Хауфф, Камаси Вашингтон, Moodymann, St. Vincent, Вероника Васицка и многие другие. Российскую сцену представит Яна Кедрина, известная как Кедр Ливанский.

Фестиваль Flow-2017 Фото: Jussi Hellsten / Flowfestival.com 1 /4

Фестиваль пройдет с 10 по 12 августа на территории неактивной ТЭС в пешей доступности от центра столицы Финляндии.

Билеты можно приобрести по ссылке.