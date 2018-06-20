Французы запахнут родиной Шойгу

Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол объявил о выходе аромата Gold of Tuva во Франции. Об этом он написал в своем аккаунте во «ВКонтакте» во вторник, 19 июня.

«Совсем скоро выйдет во Франции парфюм в честь Тувы. Как меня заверяют, как раз первые экстракты трав из таежного Каа-Хема явились основой для вдохновения парфюмеров. Вот такой вот благодарный партнер Тувы товарищ Трубников Андрей Вадимович! Молодец! Нам важна реклама экологичности и привлекательности!» — говорится в посте.

Андрей Трубников — основатель российского бренда косметических средств Natura Siberica, под которым парфюм Gold of Tuva и будет продаваться во Франции. С 2008 года компания Natura Siberica занимается производством натуральной и органической продукции.

Руспублика Тува — родина министра обороны России Сергея Шойгу.

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В марте 2017 года марка Natura Siberica провела опрос среди пользователей соцсетей о приемлемости использования в производстве косметики пантокрина (вытяжки из оленьих пантов) и приняла решение отказаться от этого вещества в своих продуктах. Основанием для опроса стало обсуждение в социальных сетях этичности использования оленьих пантов, которые спиливаются у живых северных оленей: процедура болезненна и травмирует животных.

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