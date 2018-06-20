«Самый бездарный преступник в интернете» угодил в тюрьму

Рэндалл Чарльз Такер по прозвищу «биткоиновый барон» получил тюремный срок за организацию DDoS-атак на городские службы американского города Мадисона. Об этом сообщает BleepingComputer.

23-летнего Такера осудили за киберпреступления, совершенные в марте 2015 года. Организованные им нападения вывели из строя центр экстренной связи со службами спасения 911, а также различные муниципальные организации.

«Биткоиновый барон» начал хакерскую карьеру летом 2014 года. В основном его деятельность заключалась в непродолжительных DDoS-атаках. У него не было определенной схемы: он в хаотичном порядке нападал на различные организации, деятельность которых считал нечестной. Его жертвами становились игровые серверы, банки, сайты хостеров, новостные порталы.

При этом Такер никак не пытался обезопасить самого себя. Он часто анонсировал предстоящие атаки в Twitter, а также активно рассказывал о своих действиях другим киберпреступникам. Согласно материалам дела, Такер радостно сообщал коллегам, что остается безнаказанным уже два года. Также он гордился сообщениями в СМИ о своих преступлениях.

Обвинение потребовало для хакера 41-месячный тюремный срок, однако судья приговорил его к 20 месяцам лишения свободы, а также к оплате причиненного ущерба (69 тысяч долларов). Это не первое заключение Такера: ранее он был судим за нападение на собственного отца с ножом и кибератаку на детскую больницу. Тогда американская пресса нарекла его «самым бездарным преступником в интернете».

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