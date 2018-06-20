Объяснено происхождение таинственных сфер из Великобритании

Специалисты Национального музея Шотландии создали 3D-модели резных каменных шаров — артефактов каменного века, характерной особенностью которых являются орнаменты и выступы в форме полусфер и прочих геометрических фигур. В ходе сканирования были обнаружены ранее неизвестные узоры и другие детали, которые помогли установить точный способ изготовления предметов. Об этом сообщает издание LiveScience.

В настоящее время археологи обнаружили более 500 подобных артефактов на северо-востоке Шотландии, Оркнейских островах, в Англии, Ирландии и Норвегии. Самые крупные из находок достигают девять сантиметров в диаметре. По мнению ученых, они могли служить частью оружия, измерительными торговыми гирями или валиками для транспортировки каменных блоков, предназначенных для строительства мегалитических сооружений.

Согласно еще одной версии, шары обматывались веревками и использовались как праща или бола. Кроме того, они могли иметь религиозное значение или быть признаком высокого статуса владельца.

3D-модели 19 артефактов были созданы с помощью фотограмметрии — метода, который заключается в объединении данных о форме и размере объекта со снимками, где запечатлена его цвет и текстура. Это позволило выявить характерные для артефактов особенности, которые ранее не были заметны.

Например, размер шаров делает их удобными для того, чтобы их можно было удержать одной рукой во время обработки более прочными инструментами. Ученые также выяснили, что орнамент на нескольких шарах создавался в течение многих лет или даже поколений, поскольку дизайн рисунка постепенно изменялся в ходе работы.

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