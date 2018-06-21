Девушек научили ходить без бюстгальтера

Модные эксперты объяснили девушкам, как носить одежду без бюстгальтера в жаркую погоду. Об этом сообщает The Sun.

Во-первых, необходимо избегать прозрачных материалов, а также «слегка» прозрачных, потому что при ярком дневном свете грудь будет видна даже через них. Брать пример порекомендовали с Виктории Бекхэм: бизнесвумен ходит в полупрозрачных платьях, но сверху всегда надевает легкие тренчи, таким образом прикрываясь дополнительным слоем ткани.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 17 Июн 2018 в 10:18 PDT

Во-вторых, стоит приобрести платье-комбинацию, которое можно надевать под белое летнее платье вместо бюстгальтера. Однако светлые вещи посоветовали заменить на одежду темных оттенков, так как они просвечивают практически всегда.

Кроме того, при отсутствии бюстгальтера вырез топа не должен быть слишком глубоким. Это поможет избежать случайного оголения на публике.

Наконец, следует выбирать плотные качественные ткани и, выходя из дома без бюстгальтера, брать с собой верхнюю одежду.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 12 Янв 2018 в 6:42 PST

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