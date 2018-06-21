Вора в законе по кличке Брат уличили в создании ОПГ в Нью-Йорке

В суде Южного округа штата Нью-Йорк жюри присяжных признало российского вора в законе Раждена Шулаю, известного в криминальных кругах как Ражден Питерский, Брат и Рома, виновным по пяти пунктам обвинения. Подробности дела приводит газета «Коммерсантъ».

Как отмечается, Шулаи инкриминировалось создание в Нью-Джерси преступной группировки, состоящей в основном из выходцев из Грузии, а также рэкет, наркоторговля, незаконная организация азартных игр, кражи, в том числе компьютерные, и другие преступления.

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Еще одно обвинение — в подготовке к заказному убийству — до суда не дошло. Теперь в общей сложности законнику грозит до 65 лет тюрьмы. Его подельник Автандил Хурцидзе, в прошлом чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBO (Всемирной боксерской организации), признан виновным в компьютерном мошенничестве и может получить до 20 лет заключения.

По версии следствия, участники ОПГ использовали как классические криминальные методы (например, подсылали к клиентам питейных заведений женщин с клофелином), так и самые современные, взламывая компьютерные коды игровых автоматов в казино Атлантик-Сити и Лас-Вегаса. Большинство членов группировки жили в районе Нью-Йорка Брайтон-Бич и держали под контролем мелкий бизнес русскоязычной диаспоры.

По данным американских правоохранителей, ОПГ поддерживала связи с другими криминальными группировками, действующими не только в США, но также в России и на Украине. Сам Шулая, как свидетельствуют его перехваченные разговоры, любил подчеркнуть свое влияние в разных странах. «В Америке я поставил все на воровские рельсы», — хвастался он в одной из бесед.

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