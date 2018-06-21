Литва связала обострение в Донбассе с чемпионатом мира по футболу

Ситуация в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины может обостриться после окончания чемпионата мира по футболу, который проходит в России. С таким заявлением в четверг, 21 июня, в эфире телеканала «112 Украина» выступил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Видео доступно в YouTube.

«Мы знаем о таком нехорошем опыте после сочинских Олимпийских игр [2014 года], и мы помним, что тоже возобновилась агрессия, и не исключено, что и сейчас, после этого мирового мероприятия, могут быть какие-то усугубления, так что нужно быть готовыми к этому», — сказал министр, имея в виду события, развернувшиеся в феврале-марте 2014 года на Крымском полуострове.

Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля. Турнир проходит в 11 городах России.

19 июня заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что ситуация в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях обострилась и является самой напряженной с начала 2018 года. «Увеличение числа нарушений режима прекращения огня мы наблюдаем с середины мая», — указал Хуг.

Противостояние между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале антитеррористической операции для подавления протестов жителей востока страны. Западные страны и Украина регулярно причисляют Россию к одной из сторон конфликта, Москва в свою очередь последовательно опровергает эти утверждения.

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