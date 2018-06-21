Пьяная китаянка сдала пьяного друга полицейским и поплатилась

В китайской провинции Цзянсу женщина решила сдать полицейским выпившего друга, собиравшегося сесть за руль, однако сама не прошла тест на содержание алкоголя в крови и лишилась водительских прав. Об этом сообщает South China Morning Post.

Китаянка по фамилии Шэнь и ее друг по фамилии Ван выпили на банкете. После этого женщина решила заблокировать мужчине выезд с паковочного места, чтобы он не вел машину нетрезвым. Однако несмотря на это он отказался выходить из автомобиля, и она вызвала полицейских.

Прибывшие на место сотрудники полиции заставили обоих пройти медицинское освидетельствование. В результате оказалось, что Ван достаточно трезв для вождения, однако Шэнь проверку не прошла. Ее обязали заплатить штраф в тысячу юаней (150 долларов) и отобрали водительское удостоверение.

Сама китаянка заявила, что не водила машину пьяной, но очевидцы подтвердили, что она была за рулем, преграждая другу и другим водителям выезд с парковки. Полицейские также дали девушке совет: если она боялась за нетрезвого Вана, ей стоило просто забрать у него ключи от машины.

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