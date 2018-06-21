Северная Корея вернула США кости американцев

Северная Корея вернула на родину останки 200 американцев — участников Корейской войны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками, передает Reuters.

«Мы вернули останки наших великих павших героев, — сказал он. — Сегодня останки 200 военных были отправлены [в США]». В то же время подтверждения этой информации от Пентагона пока не поступало.

В своей речи Трамп также отметил, что год назад «все готовились к войне с Северной Кореей», однако ему удалось предотвратить конфликт и поладить с ее лидером Ким Чен Ыном. По его словам, теперь они вместе «превратят КНДР в прекрасную, успешную страну».

20 июня Reuters сообщало, что Пхеньян готов отправить «значительное количество» останков погибших в Корейской войне военнослужащих на родину. Планировалось, что их доставят на военную базу на Гавайях, после чего начнется длительный процесс опознания. Трамп впервые рассказал о подобном намерении КНДР после саммита с Ким Чен Ыном в Сингапуре.

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Пропавшими без вести в ходе военных действий 1950-1953 годов в общей сложности числятся около 7,7 тысячи американских военных. По данным Пентагона, ранее КНДР признавала, что на территории страны сохранились останки 200 солдат. Всего за три года погибли более 36 тысяч военнослужащих США.

Первая встреча лидеров США и Северной Кореи прошла 12 июня. По итогам двустороннего саммита политики подписали документ, который Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить все разногласия в прошлом.

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