«Евросеть» ушла в вечность

«МегаФон» и «ВымпелКом», бывшие владельцы «Евросети», не смогли разделить этот бренд и решили отказаться от него навсегда. Об этом в четверг, 21 июня, рассказала операционный директор «МегаФона» Анна Серебряникова, сообщает РБК.

По ее словам, это согласованное решение обеих сторон. «Есть такой юридический механизм защиты бренда, который не позволяет другим им воспользоваться. Но коммерчески использовать его в объединенной сети мы не будем», — пояснила Серебряникова.

«МегаФону» и «ВымпелКому» принадлежало по 50 процентов сотового ретейлера «Евросеть». В начале 2018 года «ВымпелКом» вышел из капитала ретейлера, получив взамен почти половину салонов «Евросети». Весной «МегаФон» договорился о слиянии сети со «Связным».

Позже объединенная компания объявила, что перейдет на единый бренд — «Связной», а бренд «Евросеть» прекратит свое существование до конца нынешнего года.

Сотовый ретейлер «Евросеть» был создан в 1997 году Евгением Чичваркиным и Тимуром Артемьевым.

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