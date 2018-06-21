Турция получила от США первые F-35

Турция получила два первых американских истребителя пятого поколения F-35. Об этом в четверг, 21 июня, сообщает Hürriyet Daily News.

Официальная церемония передачи самолетов проходит в техасском городе Форт-Уэрт. По ее окончании истребители будут направлены на базу ВВС Люк, в Аризоне. Именно там и будет проходить обучение турецких летчиков и технического персонала вплоть до ноября 2019 года.

Материалы по теме Смерть с небес Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый

Всего по контракту Анкара должна получить 100 истребителей F-35. По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, первые самолеты будут доставлены в страну в 2020 году, передает ТАСС.

19 июня сенат Конгресса США принял версию законопроекта о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год. Согласно этому документу, Минобороны лишается возможности одобрить поставку Турции американских вооружений, в частности F-35, из-за приобретения Анкарой российских ЗРС С-400.

F-35 — это малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Мелкосерийное производство началось в 2006 году. К настоящему времени произведено 300 единиц, которые переданы ВВС США, Великобритании, Израиля, Италии, Норвегии. Нидерландов, Австралии и Японии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!