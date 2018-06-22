Турция решила найти альтернативу F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна «рассматривает все альтернативы» из-за запрета американского сената на поставки истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом сообщает Anadolu.

«Мы выплатили уже 800 миллионов долларов за поставки F-35. Не думаю, что это будет так, как того хочет Сенат США. Я верю, что [американский лидер Дональд] Трамп отменит этот запрет», — приводит ТАСС слова Эрдогана.

Турецкий президент отметил, что «такая ошибочная позиция США по отношению к Турции, которая является их стратегическим союзником по НАТО, может обернуться потерей для Вашингтона». Глава государства добавил, что в настоящее время Анкара ведет работы по производству собственных истребителей.

21 июня Турция получила два первых американских истребителя пятого поколения F-35. Однако пока самолеты направлены на базу ВВС США в Аризону, где турецкие летчики и технический персонал будут обучаться вплоть до ноября 2019 года.

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Всего по контракту Анкара должна получить 100 истребителей F-35. По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, первые самолеты будут доставлены в страну в 2020 году.

19 июня Сенат Конгресса США принял версию законопроекта о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год. Согласно этому документу, Минобороны лишается возможности одобрить поставку Турции американских вооружений, в частности F-35, из-за приобретения Анкарой российских ЗРС С-400.

F-35 — это малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Мелкосерийное производство началось в 2006 году. К настоящему времени произведено 300 единиц, которые переданы ВВС США, Великобритании, Израиля, Италии, Норвегии. Нидерландов, Австралии и Японии.

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