Кремль рассказал о тайной встрече Путина с Блаттером

Встреча президента России Владимира Путина с бывшим руководителем Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефом Блаттером носила частный характер, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 21 июня.

«Это была частная встреча, и никаких деталей мы представить вам не можем. У президента случаются частные встречи», — сказал Песков в ответ на просьбу рассказать, о чем говорили российский лидер и экс-президент ФИФА.

82-летний Блаттер прилетел в Москву 19 июня. По словам бывшего главы ФИФА, он намерен «насладиться чемпионатом мира», который стартовал в России 14 июня. Так, 20 июня он присутствовал на матче сборных Португалии и Марокко в Москве.

В декабре 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Блаттера от любой футбольной деятельности на восемь лет, в феврале 2016-го апелляционный комитет ФИФА сократил срок отстранения до шести лет. Функционер может посещать футбольные матчи только по билетам как обычный зритель.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 года. В период его президентства в федерации Россия получила право проведения ЧМ-2018.

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