Белорусы возненавидели кафе после предложения поболеть за Россию

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Кафе «Рыбы нет» в центре Минска подверглось обструкции, призвав жителей города поболеть в заведении за сборную России по футболу. Об этом сообщает By24.

Заведение предложило своим посетителям акцию: «За бокалом пива болеем за Россию! За каждый русский гол рюмка водки вам на стол (бесплатно)».

Вместо этого пользователи бросились обрушать рейтинг кафе в списке популярных заведений города на сервисе Google Maps. «Рыбы нет» обвинили в «спаивании белорусского народа во имя Россиюшки» и посоветовали убраться вместе с водкой в Россию.

Как отмечается, рейтинг заведения опустился почти до минимального. Впрочем, вскоре часть негативных отзывов была удалена и общая оценка кафе поднялась.

Представитель владельцев «Рыбы нет» сообщил «Нашей Ниве», что инициатива угощать посетителей водкой исходила от инвестора кафе — гражданина Азербайджана. В самом заведении не считают, что произошедшее негативно скажется на имидже кафе. «Ну да, есть патриотическая публика, а есть более горячая, для которой любое событие — это повод выпить. И им не так уж важно, за что пить. Это такой маркетинговый ход», — указал мужчина.

19 июня сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1. Автоголом отметился защитник «фараонов» Ахмет Фатхи, еще по мячу в ворота египтян отправили Денис Черышев и Артем Дзюба. Единственный гол в ворота Игоря Акинфеева оказался на счету нападающего Мохаммеда Салаха, который реализовал пенальти. На следующий день благодаря победе сборной Уругвая над Саудовской Аравией российская сборная впервые в истории вышла в 1/8 финала мундиаля.

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