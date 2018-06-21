Персоналу запретили интим с постояльцами нудистской гостиницы

Отель для нудистов на острове Родос в Греции начал набирать новую команду сотрудников. Об этом сообщается на сайте 24.RU.

Как отмечает издание, гостинице требуются горничная, три официанта, повар и помощница на кухню. При этом работодатель уточняет, что всем сотрудникам строго запрещается заниматься сексом с постояльцами. Кроме того, они должны постоянно находиться одетыми.

В качестве бонусов им предлагается бесплатное питание и проживание, а также медицинская страховка.

Материалы по теме Снимите это немедленно Лучшие нудистские пляжи мира

В мае в Париже открылась первая в городе выставка для посетителей-нудистов. Музей Palais de Tokyo предложил туристам прогуляться по залам галереи без одежды в специально отведенные часы. На необычном мероприятии побывали около 160 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!