Гостям европейского заведения предложили поужинать голыми

В бристольском пабе Flour and Ash устроили мероприятие для нудистов, сообщает Metro.

Ужин был проектом Уилла Брайсона, одного из основателей популярного у нудистов ежегодного заезда на велосипедах. «Из-за того, что в социальных сетях постоянно показывают идеальное "отфотошопленное" тело, люди комплексуют из-за своих недостатков. Мы хотим это изменить. Кроме того, пообедать голым — это прекрасная возможность провести время в дружеской компании, где тебя никто не осудит».

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Гостям Flour and Ash предложили поужинать обнаженными в ночь на 21 февраля. Все места были забронированы очень быстро, что подтолкнуло хозяев паба превратить «голые ужины» в регулярную практику. Персонал заведения привычен к виду обнаженных тел, так как в нем проводятся уроки рисования с натуры.

5 ноября 2017 года на улице Гравей в 12-м округе Парижа открылся первый во Франции ресторан для нудистов под названием O'Naturel. Посетители при входе в ресторан должны полностью раздеться и оставить одежду в гардеробе. Затем они могут обедать в обнаженном виде. У заведения нет окон на улицу, поэтому, по заверению менеджеров, оно никак не угрожает нравственности местных жителей. Ресторан рассчитан на 40 посетителей, сумма чека начинается от 30 евро. На открытие O'Naturel были приглашены члены Парижской ассоциации натуристов (Paris Naturist Association).

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