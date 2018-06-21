Правительство призвали обеспечить похороны не дожившим до пенсии россиянам

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров призывал государство взять на себя ответственность за обеспечение оплаты похорон россиян, умерших раньше наступления пенсионного возраста. Его слова приводит Национальная служба новостей в четверг, 21 июня.

«Основываясь на предпочтениях избирателей, я подготовил предложение в части того, чтобы рассмотреть возможность либо оплату захоронения за счет государства, либо распределение накопительной части пенсии между наследниками», — сказал Петров.

По его мнению, осуществить погребение за пять тысяч рублей, которые предлагаются государством на эти цели, невозможно. «При этом с целью исключения злоупотреблений в данной сфере, предлагается установить предельную сумму выплат федеральным законодательством, например не более 50 тысяч рублей, с возможностью установления повышающего коэффициента субъектами РФ за счет собственных средств», — цитирует агентство депутата.

В обращении Петрова на имя премьер-министра России содержится также пункт о необходимости принять меры по недопущению «необоснованных сокращений сотрудников за 5-10 лет до выхода на пенсию».

14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены.

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