Госсекретарь США пошутил об убийстве Ким Чен Ына

Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном пошутил о его убийстве. Об этом сообщает Vanity Fair со ссылкой на бывшего помощника главы внешнеполитического ведомства.

Ким Чен Ын, по его словам, напомнил Помпео о том, что тот когда-то призывал сменить политический режим в КНДР.

«Помпео не дрогнул. Директор ЦРУ (госсекретарь ранее возглавлял агентство — прим. «Ленты.ру») пошутил, что все еще пытается его убить, и оба рассмеялись», — рассказал помощник.

Руководитель Госдепа встретился с северокорейским лидером в рамках подготовки саммита США — КНДР, который прошел 12 июня в Сингапуре.

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