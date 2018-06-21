Украинский генерал задумал нацелить ракеты на Москву и Санкт-Петербург

Украина должна производить ракеты, которые смогли бы достичь Москвы и Санкт-Петербурга. С таким мнением в интервью «Обозревателю» выступил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

Комментируя заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Киеву следует создать стратегическое оружие сдерживания, чтобы противостоять «агрессии» со стороны России, Романенко указал, что у Украины есть ракетное оружие. «Из разработок, которые есть у нас, можно назвать "Гарпун" и "Гром-2", хотя их дальности еще недостаточно», — сообщил он.

«А дальность должна быть несколько тысяч километров, чтобы этим оружием мы могли покрывать, например, европейскую часть Российской Федерации», — отметил Романенко. По его словам, эти ракеты должны доставать до Москвы и Санкт-Петербурга. «Это без шуток. Это очень серьезный момент», — добавил он.

Генерал отметил, что у Киева могут возникнуть сложности при создании ракет. «Есть проблема с международным ограничением по дальности ракет. Например, допустимая для Украины дальность ракеты класса "земля-земля" — до 300 километров. И поэтому тот же "Гром" предусматривает такую дальность», — сказал он.

«Но есть определенные нюансы, которые позволяют обойти это ограничение. Если речь идет о ракете воздушного базирования, то таких ограничений нет. То есть мы берем ракету, поднимаем ее на самолете или даже вертолете — и запускаем. Нам надо иметь такое ракетное оружие, и мы над ним работаем», — указал Романенко. На вопрос, когда Украина может иметь ракетное оружие с дальностью в несколько тысяч километров, генерал ответил, что получение отдельных образцов — вопрос одного-двух лет, но «промышленное производство — это другое».

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