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В Германии стартовало роад-шоу Московской области

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В Германии стартовало роад-шоу Московской области. В первый день презентации инвестиционного потенциала региона в Дортмунде прошла конференция «Российско-германский экономический диалог — возможности для немецких компаний в российских регионах». Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.

В начале мероприятия заместитель председателя правительства Московской области-министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев вручил вице-президенту торгово-промышленной палаты Дортмунда Йоахиму Пунге подарки из России: коломенскую пастилу и, конечно, мяч с символикой Чемпионата Мира. Стороны обменялись взаимными пожеланиями успеха командам в матчах, проходящего Мундиаля. Йоахим Пунге от души поздравил с победой сборной России.

В роад-шоу принимали участие как потенциальные инвесторы, так и те, которые уже успешно ведут свой бизнес в Московской области.

В рамках конференции они инвесторы узнали о наиболее значимых инвестпроектах Подмосковья, преимуществах развития бизнеса на территории региона, условиях размещения на промышленных площадках области (особые экономические зоны, индустриальные парки, технопарки, индустриальные площадки формата «light-industrial»), о мерах поддержки и налоговых льготах, которыми могут воспользоваться зарубежные предприниматели в Подмосковье.

«Могу сказать, что у нас есть высокая заинтересованность от компаний, производящих трубы, от компаний, которые занимаются ремонтом, ЖКХ, от 2 медицинских компаний, которые также рассматривают возможность локализации», — отметил Денис Буцаев по итогам встреч с представителями немецкого бизнеса.

По его словам, для немецких компаний важна не только локализация в Московской области, но и в том числе размещение предприятий, которые занимались бы производством для третьих стран, у которых достаточно большой рынок сбыта. «В настоящий момент — это достаточно перспективное направление, связанное с тем, что страны, которые планируют выйти на достаточно большой рынок третьих стран, хотели бы использовать Россию как платформу для своих производств», — рассказал он.

После завершения роуд-шоу делегация Подмосковья посетила штаб-квартиру компании WILO SE, занимающейся производством энергосберегающих насосов и насосных систем для водоснабжения, водоотведения, отопления, кондиционирования воздуха и других промышленных применений. Первый завод в России этого немецкого производителя открылся в Подмосковье 2 года назад. Насосы, произведенные в Московской области, поставляются по России и на экспорт. В октябре с компанией заключен СПИК (специальный инвестиционный контракт), согласно которому они расширят производство и будут увеличивать локализацию продукции.

WILO очень активно развивается, делает значительные инвестиции в модернизацию производства, и в настоящий момент компания нацелена на роботизацию своего производства. Наиболее близким для подобного рода модернизации является завод в Ногинске, поскольку он является самым современным заводом компании.

«Сегодня мы обсуждали дополнительные инвестиции, которые компания собирается сделать в автоматизацию производства на подмосковной площадке. Для нас это крайне перспективное направление. Мы считаем, что приход новых технологий в промышленное производство создаст новые возможности для наших заводов, создаст возможности, в том числе, повышения экспортного потенциала. Компания также зарезервировала дополнительную территории в индустриальном парке DEGA, это также Ногинский район. И компания, в случае принятия решения о расширении производства, будет использовать эту территорию. Соответственно, мы рассчитываем, что в DEGA будут появляться новые объекты WILO с новым функционалом», — заявил Денис Буцаев.

«В Московской области уже так много хороших процессов и помощи со стороны правительства. Министр Денис Буцаев, часто спрашивает, как помочь? Все идет идеально, без проблем. Мы купили 5,5 гектара земли и еще 2 гектара мы зарезервировали. У нас есть план, что мы будем строить еще 10 тысяч квадратных метров производства. Мы инвестируем 50 миллионов евро. Мы сейчас думаем о стратегическом партнерстве, например, с Росатомом. Если это будет работать, то конечно, надо будет делать большие инвестиции. В Ногинске все очень хорошо знают, как работать. Нет вообще проблем с сотрудниками на производстве, очень хорошие специалисты, сейчас уже больше 95 процентов сотрудников у нас именно из области», — рассказал генеральный директор ООО «ВИЛО РУС» Йенс Даеллендоерфер.

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