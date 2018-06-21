Киев нашел у Путина «таран против Европы»

«Агрессия» России в отношении Украины служит «тараном» российского лидера Владимира Путина против Европы. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил министру иностранных дел Литвы Линасу Линкявичюсу, передает УНИАН.

Во время встречи, состоявшейся в четверг, 21 июня, Турчинов и Линкявичюс обсудили обострение ситуации в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях. «На украинско-российской границе зафиксирована чрезмерная концентрация российской армии», — сообщил Турчинов, добавив, что мост через Керченский пролив дает России возможность оперативно перебрасывать свои вооруженные силы на юг.

«Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы, провоцируя раскол единства стран ЕС», — полагает секретарь СНБО. Турчинов добавил, что «единство Европы сейчас — это единственный щит для сдерживания агрессии Путина».

По его словам, российская «агрессия» против Украины является попыткой разрушить устои мировой архитектуры безопасности, которая сложилась после Второй мировой войны.

Турчинов и Линкявичюс также обсудили вопросы не только продолжения, но и ужесточения санкций против России. Глава МИД Литвы подчеркнул, что Вильнюс продолжит поддерживать Украину на пути к европейской интеграции.

«Литва — верный и надежный друг Украины», — заверил он.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль отвергает эти обвинения.

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