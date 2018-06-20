Литва подготовилась к вторжению России

Литва готова защищаться в случае военного вторжения России. Об этом заявила президент страны Даля Грибаускайте в интервью журналу Spiegel.

По ее словам, вероятность нападения России на Литву можно оценить как «значительную». «Если мы покажем, что можем и хотим защитить себя, тогда никто не нападет на нас. Мы должны быть готовы: психически, политически, технологически, сердцем и душой», — сказала Грибаускайте.

Президент считает, что западные страны относятся к России слишком мягко и недооценивают угрозу.

В сентябре 2017 года Грибаускайте заявила, что Москва во время российско-белорусских учений «Запад-2017» отрабатывает «сценарии нападения на соседние страны». Кроме того, она заявила, что Россия продолжает вмешиваться в проведение выборов в других государствах, а также занимается кибернападениями, распространением фальшивых новостей и пропаганды.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!