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Литва подготовилась к вторжению России

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Литва готова защищаться в случае военного вторжения России. Об этом заявила президент страны Даля Грибаускайте в интервью журналу Spiegel.

По ее словам, вероятность нападения России на Литву можно оценить как «значительную». «Если мы покажем, что можем и хотим защитить себя, тогда никто не нападет на нас. Мы должны быть готовы: психически, политически, технологически, сердцем и душой», — сказала Грибаускайте.

Президент считает, что западные страны относятся к России слишком мягко и недооценивают угрозу.

В сентябре 2017 года Грибаускайте заявила, что Москва во время российско-белорусских учений «Запад-2017» отрабатывает «сценарии нападения на соседние страны». Кроме того, она заявила, что Россия продолжает вмешиваться в проведение выборов в других государствах, а также занимается кибернападениями, распространением фальшивых новостей и пропаганды.

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