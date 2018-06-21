Раскрыты масштабы диверсии в Tesla

Сотрудником Tesla, передавшим важную информацию о компании третьим лицам, оказался бывший инженер фирмы по имени Мартин Трипп (Martin Tripp). Об этом сообщает CNBC со ссылкой на судебный иск, который был подан против Триппа.

Мужчина взломал операционную систему Tesla и передал несколько гигабайт информации — «десятки конфиденциальных фотографий и видео производственных систем» — третьим лицам, отмечается в сообщении.

Материалы по теме Не вывозит Tesla на грани банкротства. Как тебе такое, Илон Маск?

Также Tesla обвиняет Триппа в том, что он написал компьютерный код, чтобы периодически переносить данные сотрудников за пределы компании. Кроме того, бывший сотрудник давал неправильную информацию СМИ. «Например, Трипп говорил, что в некоторых машинах Model 3 были использованы проколотые батареи, но они никогда не используются в наших автомобилях», — отметили в Tesla.

Бывший сотрудник также «значительно преувеличил» количество отходов, которые вырабатывают электрокары Tesla, считают в компании.

19 июня глава Tesla Илон Маск обвинил одного из сотрудников компании в «масштабном и разрушительном саботаже», назвав его диверсантом.

Ранее сообщалось, что производитель электромобилей уволит около девяти процентов своих сотрудников для сокращения расходов и сохранения рентабельности выпуска электрокаров. В начале мая Tesla отчиталась об убытках пятый квартал подряд.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!