Ваниль спасет стадион в Волгограде от полчища мошек

Деревья и кустарники вокруг объектов чемпионата мира 2018 года в Волгограде начали обрабатывать разведенным в воде концентратом ванили. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Используется концентрация, которая не создает неудобств для болельщиков, но при этом достаточная для отпугивания мошки», — рассказали в пресс-службе регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

По словам представителя комитета, обработки будут проводиться за два дня до проведения каждого матча ночью и ранним утром. Специализированные организации будут использовать безопасный для людей и животных препарат, который воздействует только на мошку и комара.

19 июня во время матча чемпионата мира между сборными Англии и Туниса (2:1) футболисты и болельщики пожаловались на большое количество мошек в Волгограде. Из-за этого фанатам разрешили проносить с собой на стадион репелленты. После этого власти города заявляли, что не будут обрабатывать арену от мошек.

На «Волгоград Арене» также пройдут матчи между сборными Нигерии и Исландии (22 июня), Саудовской Аравии и Египта (25 июня), Японии и Польши (28 июня).

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