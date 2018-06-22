Ратаковски сделала себе бикини и пришла в нем на пляж

Американская топ-модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала в своем Instagram пляжную фотографию.

Снимком с 18 миллионами подписчиков она поделилась в четверг, 21 июня. Ратаковски надела бикини с треугольными чашками и леопардовым принтом ее собственного бренда Inamorata Swim, который специализируется на пляжной одежде.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 21 Июн 2018 в 2:36 PDT

В качестве аксессуаров 27-летняя модель выбрала голубые пластмассовые серьги Lucite бренда Alison Lou, для рекламной кампании которых она снималась в апреле.

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В том же месяце Ратаковски выложила в Instagram фотографию в полностью обнаженном виде. На черно-белом снимке супермодель сидела без одежды на стуле, повернувшись левым боком и прикрывая грудь рукой, и смотрела в камеру. Ратаковски подписала публикацию заглавными буквами NY, обозначающими название города Нью-Йорк в США.

Эмили Ратаковски получила известность после участия в клипе на песню Робина Тика Blurred Lines, которая в 2013 году заняла первые места в хит-парадах 24 стран, в том числе США, Великобритании, Германии и Франции. Она участвовала в неделях моды в Нью-Йорке и Париже, снималась в рекламе и телесериалах, играла в фильмах «Исчезнувшая», «Антураж» и «128 ударов сердца в минуту».

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