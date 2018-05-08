Ратаковски шокировала поклонников отсутствием волос

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски шокировала поклонников снимком с короткими волосами, который она опубликовала в своем Instagram в понедельник, 7 мая.

Мнения пользователей соцсети о новой стрижке пикси модели разделились, и они выразили свое удивление в комментариях.

«Невозможно передать словами, как ты прекрасна», — одобрили некоторые из них.

«Все, кто говорит, что тебе идет — лгут. Твоя прическа отвратительна, больше никогда так не стригись. Пожалуйста, купи себе зеркало», — комментировали другие.

«Нет… Зачем она это сделала?» — писали русскоязычные подписчики.

Однако позже выяснилось, что на Ратаковски был парик, который она примеряла, готовясь к ежегодному балу Met Gala в Нью-Йорке. Об этом она рассказала в описании к публикации в тот же день.

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В апреле Эмили Ратаковски опубликовала в своем Instagram фотографию в полностью обнаженном виде. На черно-белом снимке 26-летняя супермодель сидит без одежды на стуле, повернувшись левым боком и прикрывая грудь рукой, и смотрит в камеру. Ратаковски подписала публикацию заглавными буквами NY, обозначающими название города Нью-Йорк в США.

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