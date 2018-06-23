Порошенко открыл дорожный знак

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Запорожскую область открыл движение на трассе Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь после ремонта одного из ее участков протяженностью 23,74 километра. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Украинский лидер отметил, что капитальный ремонт этой трассы не проводился почти 60 лет. «Мы построили дорогу, которая соединяет Днепр и Запорожье. У нас есть приоритет соединить Днепр, Запорожье, и до Донецкой области», — пояснил он.

Как отмечает NewsOne, в соцсетях вызвало недоумение, что глава государства вместо перерезания ленточки снял со знака Н-08 отрезок ткани синего цвета.

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