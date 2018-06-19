Найден тайный аккаунт Порошенко в Facebook

Украинский журналист Александр Дубинский заявил, что рассекретил тайный аккаунт президента страны Петра Порошенко, с которого тот якобы сидит в Facebook.

По утверждениям журналиста, глава государства проводит время в соцсети с аккаунта Peter Lions. «Петр Лев. С аватаркой Питера Пена», — уточнил Дубинский.

Журналист отметил, что на аккаунте, якобы принадлежащем Порошенко, во время так называемого Иловайского котла в августе 2014 года появлялись ссылки на творчество итальянского музыканта и актера Адриано Челентано.

«После моего поста о начале публикации скринов с личной страницы президента Порошенко в Facebook он эту страницу зачистил, а меня удалил из друзей. Придумать лучшего доказательства аутентичности сложно. Спасибо, Петр Алексеевич», — написал журналист. По его словам, удалением информации со своей страницы украинский президент занимался до 02:35 ночи на вторник.

«Страница существует до сих пор. Но начиная с сегодняшнего дня открыта только для "друзей". На этой странице на Порошенко подписаны многие политики и бизнесмены, а также несколько членов его семьи», — добавил Дубинский.

В июле 2017 года бывший представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный рассказал, что Порошенко часто проводит время в Facebook. «Есть люди, которых он постоянно читает. Причем он заходит в друзья под чужими именами», — указывал Бессмертный.

В феврале того же года журналист Юрий Бутусов рассказал о страданиях Порошенко при чтении публикаций в Facebook. «Петр Алексеевич ночью заходит в Facebook и заставляет сам себя страдать. Читает комментарии о власти, о себе часами. Разборка постов, статусов», — поведал он.

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