За помощь в поиске шпионского автомобиля пообещали шестизначную сумму

Частная компания по поиску похищенных предметов искусства Art Recovery International (ARI) объявила вознаграждение за информацию, которая поможет найти и вернуть хозяину один из двух автомобилей Aston Martin DB5, использовавшихся при съемках фильма «Голдфингер» о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает The Sunday Telegraph.

По словам главы фирмы Кристофера Маринелло, его проинформировали, что машина, похищенная в 1997 году из ангара в аэропорту в американском штате Флорида, сейчас находится на Ближнем Востоке. За сведения, которые помогут безопасно вернуть автомобиль, предлагается шестизначная сумма (в какой валюте, не уточняется).

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В то же время в ARI опасаются, что это может быть не тот DB5, который ищет компания, а очень похожий на него автомобиль. В связи с этим Маринелло заявил, что фирма ждет предоставления фотографии номера шасси — DP/216/1. «Это очень специфичная деталь этого транспортного средства», — пояснил он.

По оценкам некоторых аукционных домов, стоимость похищенной машины с учетом ее культового статуса может достигать 10 миллионов фунтов стерлингов (более 835 миллионов рублей).

Законный владелец использовавшегося в «Голдфингере» DB5 купил его в 1986 году на аукционе за 250 тысяч долларов. Для съемок фильма с Шоном Коннери в главной роли, вышедшего в 1964-м, автомобиль был оснащен различным оборудованием — в киноленте это были, например, встроенные пулеметы и устройства для создания дымовой завесы. Впоследствии DB5 стал наиболее узнаваемой машиной Джеймса Бонда.

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