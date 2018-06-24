Моторная лодка протаранила причал в Перми

Моторная лодка врезалась в причал в Перми в акватории реки Камы. Проводится доследственная проверка, сообщается в воскресенье, 24 июня, на сайте Уральского следственного управления на транспорте СКР.

По предварительным данным, двое мужчин плыли на лодке по Каме, когда из-за неисправного двигателя судно вдруг потеряло управляемость и направилось к берегу. Оба успели выпрыгнуть в воду — один доплыл до берега, второй погиб.

Как добавляет РИА Новости, на берегу никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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