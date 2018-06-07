Купающийся слон напал на туристов в лодке

Видео: Kruger Sightings / YouTube

Участница сафари в Ботсване сняла на видео нападение слона на свою лодку. Ролик появился на канале Kruger Sightings на YouTube.

Туристы проплывали по разлившейся реке Чоби мимо животного, которое стояло в воде и щипало водоросли. Никто не ожидал, что оно разозлится. «Я имею в виду, что могло пойти не так, — говорит автор видео. — Слоны же не особенно быстро плавают, верно?»

Она решила снять животное издалека и включила запись. Внезапно слон бросился к лодке и ударил в борт бивнями. «Шум и катающиеся в такой близости, вероятно, раздражали его, — предполагает женщина. — Дело в том, что вокруг было несколько лодок, и наша оказалась заметно ближе других».

Туристы не пострадали, а их лодка продолжила движение и вскоре оставила слона позади. Животное успокоилось и вернулось к прерванному занятию. Повторных нападений не последовало.

В январе сообщалось, что на туристов в Африке во время сафари напал слон. Животное погналось за джипом, догнало и протаранило его. Удар оказался таким сильным, что у слона сломался бивень.

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