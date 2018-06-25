Суд подтвердил безопасность воздуха в метро и на МЦК для пассажиров

Суд удовлетворил иск Московского метрополитена к «Общей газете», опубликовавшей статью об опасном воздухе в московском метро и на МЦК. Тем самым суд подтвердил, что в воздух в метро и на кольце безопасен для здоровья пассажиров, сообщили в пресс-службе метрополитена. Московский метрополитен требовал защитить его деловую репутацию и опровергнуть недостоверные сведения.

Суд установил, что сведения, опубликованные изданием, не соответствуют действительности. «Обязать общество с ограниченной ответственностью "Общая газета.РУ" опубликовать опровержение за его счет в том же средстве массовой информации», — говорится в копии резолюции суда, имеющейся в распоряжении редакции. При этом опровержение должно быть доступным читателям на главной странице сайта издания в течение трех месяцев.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, газета должна удалить публикацию о плохом качестве воздуха в метро и опубликовать опровержение статьи. «Воздух в Московском метрополитене соответствует всем санитарным нормам и правилам. Для нас важно состояние здоровья наших пассажиров и комфорт их поездок», — подчеркнули в пресс-службе метро Москвы.

В октябре 2017 года в газете был опубликован материал, в котором говорилось о том, что воздух в поездах московского метрополитена и МЦК опасен для здоровья человек.

Издание утверждало, что на «синей» и Кольцевой ветках, содержание углекислого газа превышает норму. А в поездах на Замоскворецкой и Сокольнических линиях воздух якобы содержит количество пыли, опасное для здоровья.