Европа откажется от «Союзов» на Куру

Европа к 2023 году допускает отказ от коммерческих запусков российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с экваториального космодрома Куру (Французская Гвиана) в пользу разрабатываемой собственной ракеты Ariane 6 в версии с двумя боковыми ускорителями, сообщил РИА Новости источник в европейской космической отрасли.

«В настоящее время первый запуск ракеты-носителя Ariane 6 намечен на 16 июля 2020 года. Скорее всего, этот старт будет сдвинут на год или немного больше, затем неизбежно последует необходимый набор летной статистики, поэтому реально эта ракета начнет летать не ранее 2023 года. Но когда начнет, российский "Союз" на космодроме Куру может стать уже ненужным. Это действительно может состояться, и тогда Ariane 6 в варианте с двумя боковыми ускорителями заменит "Союз-СТ"», — отметил собеседник агентства.

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В декабре 2017-го европейские разработчики отказались от украинского двигателя на ракете Vega в пользу собственного силового агрегата. В сентябре 2017-го ЕС сообщал, что не будет использовать «Союз-СТ» для запуска европейской навигационной системы Galileo.

Тяжелый носитель Ariane 6 планируется производить в двух модульных конфигурациях: A62 (с двумя твердотопливными ускорителями от легкой ракеты Vega для вывода на геопереходную орбиту полезной нагрузки до пяти тонн) и A64 (с четырьмя ускорителями для грузов до 10,5 тонны).

Носители «Союз-СТ-Б» являются адаптированными для запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане версиями ракет «Союз-ФГ», предназначенных для пилотируемых миссий к МКС. С 2011-го со стартовой площадки Куру было осуществлено 18 успешных пусков «Союзов-СТ». На 2018-й запланировано три старта.