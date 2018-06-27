Блогер перебрала с фотошопом и навлекла гнев властей

Управление по стандартам рекламы в Ирландии (Advertising Standards Authority for Ireland - ASAI) обвинило местного блогера Рози Коннолли в использовании фотошопа. Об этом сообщает The Irish Post.

Сотрудники комитета уверены, что Коннолли заретушировала фотографию в спонсорском Instagram-посте на своей странице, на которую подписано более 190 тысяч человек. Так как девушка рекламировала тональный крем, она могла ввести пользователей в заблуждение, считают в ASAI. Снимок также был опубликован на официальной странице компании Rimmel в Facebook.

Блогер ответила на претензию комитета и заявила, что рекламодатели одобрили ее отретушированное селфи, поэтому все жалобы следует отправлять им. Однако косметическая компания не захотела скандала и удалила изображение из собственного аккаунта. Представители Rimmel пообещали внимательно отслеживать все спонсорские учетные записи, чтобы впредь не допускать подобных ошибок.

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