Режиссер Богомолов объявил об уходе из МХТ имени Чехова

Театральный режиссер Константин Богомолов объявил, что уйдет с поста помощника художественного руководителя МХТ имени Чехова. Об этом он написал в Facebook в среду, 27 июня.

По словам Богомолова, ему сообщили, что руководство театра не планирует сотрудничать с ним как с режиссером в рамках новой художественной политики. «Могу сказать, что я, откровенно говоря, и не рассчитывал на то, что это произойдет, и давно дал понять моим дорогим актерам, с которыми нас связывает долгое многолетнее творческое согласие, что "Три сестры" станут моей последней работой в МХТ на ближайшие годы», — добавил он.

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Режиссер отметил, что на посту помощника худрука театра работал исключительно ради Олега Табакова (орфография и пунктуация автора сохранены): «Я был помощником Олега Павловича и навсегда останусь его учеником и режиссером, а он для меня — Мастером и Актером и просто дорогим мне Человеком, который не раз помогал мне и защищал меня и мое дело. Дело нового художественного руководителя — подбирать себе команду по своему вкусу и пониманию театра и его будущего».

Олег Табаков, работавший худруком МХТ имени Чехова с 2000-го по 2018 год, ушел из жизни 12 марта. Позже в том же месяце новым художественным руководителем театра назначили Сергея Женовача, основателя и худрука «Студии театрального искусства».

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