Меган Маркл уличили в неуважении к королеве

Пользователи социальных сетей уличили Меган Маркл в неуважении к королеве. Как сообщает издание New Zealand Herald, герцогиня Сассекская приняла неподобающую позу на фотографии.

На церемонии вручения королевских наград молодым лидерам в Букингемском дворце Маркл скрестила ноги по направлению стопами к королеве Елизавете II. Это заметили комментаторы в Instagram и поспешили выразить свое негодование.

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«Герцогиня Сассекская неправильно скрестила ноги. Какое неуважение к королеве! Все королевские особы либо скрещивают лодыжки, либо наклоняют обе ноги в сторону», — возмутился один из пользователей. «Видно, что она еще только учится. Я еще ни разу не видел герцогиню Кейт в такой позе», — отметил другой, намекнув на то, что Маркл проходит курс королевского этикета по настоянию королевы.

Поклонники герцогини вступились за нее, добавив, что «в любом случае она выглядит прекрасно».

Эксперт по этикету Мика Мейер (Myka Meier) подтвердил, что представительницы королевской семьи могут только наклонять ноги в одну сторону при условии, если долго сидят в одной позе. Однако, по его словам, можно найти фотографии, на которых принцесса Диана и Кейт Миддлтон запечатлены со скрещенными ногами.

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