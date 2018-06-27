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Мечеть закрыли для туристов из-за провокационных танцев

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Руководство мечети в Кота-Кинабалу (Малайзия) запретило туристам посещать святое место после того, как две откровенно одетые девушки станцевали около популярной достопримечательности и попали на видео. Ролик быстро стал вирусным в интернете и вызвал возмущение у верующих. Об этом сообщил Fow News.

Десятисекундный ролик заснял танцы двух девушек, одетых в короткие шорты и майки, исполняющих вызывающие танцы рядом с культовым сооружением.

«Мы открыли двери для посетителей, потому что хотели познакомить их с исламом, дать почувствовать красоту религии, но их действия запятнали образ нашей религии. Наше немедленное действие — закрыть мечеть для посетителей», — сказал председатель городской мечети Джамал Сакаран (Jamal Sakaran).

В воскресенье, 24 июня, Сакаран отменил все туристические рейсы автобусов и автосервисов, которые ведут к достопримечательности. На данный момент не удалось установить личность женщин, прославившихся на нашумевшем видео, но известно, что они иностранки. Министр туризма заявил, что против женщин «будут предприняты решительные действия», а операторы их тура будут наказаны.

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