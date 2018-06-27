Россиян спасли от отравленных орехов

В Приморье перехватили партию опасных для здоровья орехов из Китая, сообщили РИА Новости в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

«Дальнейшее движение опасного груза остановлено. Решается вопрос о его возврате либо уничтожении», — отметили чиновники.

Лабораторное исследование установило полуторакратное превышение максимально допустимого уровня содержания кадмия в 19 тоннах арахиса, привезенных из Китая во Владивосток. «Кадмий является кумулятивным ядом, так как способен накапливаться в организме до опасных для здоровья количеств», — подчеркнули в управлении.

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Одной из причин содержания кадмия в орехах называют чрезмерное использование фосфатных удобрений при их выращивании.

Ранее сотрудники Россельхознадзора перехватили аналогичную партию арахиса из Индии, зараженную карантинным вредителем.

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