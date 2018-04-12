Качество продуктов в российских школах и больницах оказалось удручающим

Россельхознадзор обеспокоен качеством продуктов, поставляемых в российские школы, больницы, роддома и дома престарелых, передает Rambler News Service.

Официальный представитель ведомства Юлия Мелано рассказала, что за полгода мониторинга в социальных учреждениях были получены «удручающие цифры по количеству фальсификата».

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Служба приняла решение не озвучивать конкретные данные. По словам Мелано, в первую очередь фальсифицируется молочная продукция, также есть много претензий к качеству мяса и круп.

Причиной в Россельхознадзоре считают несовершенство системы государственных закупок — она не позволяет поставщикам качественных продуктов побеждать на торгах.

Ведомство обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с предложением изменить систему закупок, однако в ФАС предложения сочли нецелесообразными.

Также Россельхознадзор сообщил о проблеме в Роспотребнадзор и попросил изъять некачественную продукции из оборота.

В марте в российских магазинах и супермаркетах по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича прошла масштабная проверка молочной продукции для выявления доли фальсификата на рынке.

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