Экс-глава администрации президента не нашел в магазинах молока «из-под коровы»

Продукты на полках магазинов, маркированные надписями «эко», часто служат просто для привлечения внимания покупателя, а вовсе не свидетельствуют об экологичности продукта. Такое заявление сделал спецпредставитель президента по вопросам экологии, бывший руководитель администрации главы государства Сергей Иванов, сообщает «Интерфакс».

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Иванов привел в пример молоко из магазинов, отметив, что настоящего продукта среди ассортимента нет. «У нас в сетевых магазинах молоко не продается в России, давно пора это понять», — сказал Иванов, пояснив, что в таких местах продается только «молочный напиток».

По его словам, производители пищевой продукции, промаркированной надписями «эко» — «жулье», и «с ними надо бороться».

Иванов считает, что настоящее молоко можно приобрести «только в деревне у тех людей, которые еще сохранили коров в личном подсобном хозяйстве». Один из признаков молока «из-под коровы», по мнению Иванова, — это отстаивание сливок после надоя. Однако, по его словам, свежее молоко очень сложно довезти до потребителей и успеть продать до того, как оно скиснет.

Ранее сообщалось, что в российских магазинах и супермаркетах по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича до 26 марта проведут масштабную проверку молочной продукции для выявления доли фальсификата на рынке. Ревизию проведут Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество. Инспекция такого масштаба будет проводится на федеральном уровне впервые.

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