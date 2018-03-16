В России пройдет беспрецедентная проверка молочного рынка

В российских магазинах и супермаркетах до 26 марта пройдет масштабная проверка молочной продукции для выявления доли фальсификата на рынке. Подобная инспекция проводится на федеральном уровне впервые. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По поручению вице-премьера Аркадия Дворковича ревизию проведут Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество. Проверка не затрагивает производителей; образцы молока, сливочного масла и творога будут закупаться в рознице, отметили собеседники агентства.

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Проверку курирует министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов — ему поручено утвердить программу отбора проб и проведение испытаний, а также проанализировать результаты проверки в рамках реформы контрольной и надзорной деятельности.

13 марта Дворкович заявил, что России не хватает молока собственного производства, поэтому животноводство постепенно будет выходить на первый план.

26 февраля Россельхознадзор объявил о запрете белорусской молочной продукции. Впоследствии дата запрета была перенесена на 6 марта, а после на 15 марта. В качестве причины была названа небезопасность продукции для потребителя. 15 марта Россельхознадзор отменил запрет на поставки из Белоруссии.

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