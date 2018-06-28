Батареи на телефонах оказались хранителями важных данных и мишенью для хакеров

Аккумуляторы смартфонов могут быть использованы хакерами для получения доступа к информации на устройстве. Об этом говорится в докладе, представленном в ходе симпозиума Privacy Enhancing Technologies.

Вычислить, что владелец устройства делал со смартфоном, позволяет анализ потребления энергии, который могут провести злоумышленники, говорится в работе группы специалистов из Техасского университета в Остине, Еврейского университета в Иерусалиме и Израильского технологического института.

Исследователи выяснили, что такие показатели, как сила нажатия на экран, а также использование приложений, потребляющих разное количество энергии, могут быть полезны для злоумышленников. С помощью этих данных можно спрогнозировать, что использует владелец смартфона, а в некоторых случаях — что именно он печатает в конкретный момент. Таким образом, хакеры могут составить целостный «портрет активности пользователя».

Управлять батареей дистанционно проблематично, так что для доступа к смартфону злоумышленник должен вставить собственный подготовленный аккумулятор. Такая угроза существует, когда собственник передает гаджет кому-либо, к примеру, сдает его в ремонт.

Издание The Register отмечает, что у владельцев гаджетов пока нет повода для паники из-за уязвимости батареи, потому что пока атака остается лишь теорией, которую попытались проверить ученые.

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